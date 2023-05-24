Волгоградец попал на скамью подсудимых за присвоение 4,7 млн рублей при ремонте МФЦ

Руководитель подрядной организации не установил соответствующие сплит-системы Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Кировского района Волгограда утвердила заключительное обвинение по делу в отношении директора подрядной организации, который присвоил себе около 4,7 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области.

- В июле 2021 года компания обвиняемого выиграла аукцион на проведение капремонта в здании МФЦ Кировского района. Подрядчик заключил госконтракт и получил 17 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время надзорной проверки оказалось, что установленные сплит-системы не соответствуют заданным условиям контракта. Сумму ущерба специалисты оценили в 4,7 миллиона рублей, столько по их мнению директор организации присвоил себе незаконным путем.

В отношении руководителя организации возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». У мужчины арестовали имущество на общую сумму 6 миллионов рублей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.