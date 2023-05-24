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НовостиПроисшествия24 мая 2023 15:08

Волгоградец попал на скамью подсудимых за присвоение 4,7 млн рублей при ремонте МФЦ

Мужчина мошенническим путем обошел условия государственного контракта
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Руководитель подрядной организации не установил соответствующие сплит-системы

Руководитель подрядной организации не установил соответствующие сплит-системы

Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Кировского района Волгограда утвердила заключительное обвинение по делу в отношении директора подрядной организации, который присвоил себе около 4,7 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области.

- В июле 2021 года компания обвиняемого выиграла аукцион на проведение капремонта в здании МФЦ Кировского района. Подрядчик заключил госконтракт и получил 17 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время надзорной проверки оказалось, что установленные сплит-системы не соответствуют заданным условиям контракта. Сумму ущерба специалисты оценили в 4,7 миллиона рублей, столько по их мнению директор организации присвоил себе незаконным путем.

В отношении руководителя организации возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». У мужчины арестовали имущество на общую сумму 6 миллионов рублей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.