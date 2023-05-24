В Волгограде в ночь на 25 мая отключат холодную воду в двух районах

Из-за коммунальной аварии на ночь отключат холодную воду Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В Волгограде в Ворошиловском районе произошла коммунальная авария. На улице Циолковского, 29 был поврежден трубопровод холодного водоснабжения. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессии водоснабжения», чтобы не ограничивать ресурс горожанам днем, ремонтные работы пройдут ночью. В ночные часы с 24 на 25 мая холодную воду отключат по ряду улиц Ворошиловского района и на Тулака в Советском районе.

- Данный вид работ невозможно провести, пока система заполнена водой, - отметили в компании.

Холодной воды не будет с 21.00 24 мая до 5.00 25 мая. Отключения пройдут на улицах Калинина, Канунникова, КИМ, Пугачевской, Циолковского, Рабоче-Крестьянской, Козловский, Социалистической, Профсоюзной, Клинской, Академической, Ковровской, Огарева, Баррикадной, Иркутской, Лавочкина, Бобруйской, Грушевской, Балахнинской, Краснослободской, Симбирской, Царицынской обороны, Серпуховской, Таджикской, 1-й Консервной, Алма-Атинской, Казанской, Дагестанской, Майкопской, Львовской, Приволжской, Линевской, Азербайджанской, Одесской, Базисной, Нагорной, Орской, Белорусской, Иловайской, Тулака, Карла Маркса, Ярославской, Туркменской, Адарской, Осетинской, Льва Толстого, Авиаторской. Подробный список адресов с указанием домов можно найти по ссылке.