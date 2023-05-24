В центре Волгограда задержали браконьера, ловившего нерестовую рыбу

Оперативники застали нарушителей врасплох Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

23 мая Полицейские задержали мужчину, который занимался незаконной ловлей рыбы на берегу Волги. При чем делал он это далеко не в безлюдном месте, а прямо напротив стадиона «Волгоград Арена». Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- Мужчина ловил рыбу, используя смык, - пояснили в главке. - Подобным способом злоумышленник наловил 7 штук рыбы породы подуст.

В этот же день в Краснооктябрьском районе задержали еще одного любителя незаконной ловли. Им оказался 37-летний рецидивист, который незаконно ловил рыбу лесковой сетью в реке напротив улицы Сергеева.

На данный момент устанавливается сумма причиненного водным ресурсам ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «незаконная добыча водных биологических ресурсов». Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.