В Волгограде мужчина попал под поезд

Волгоградца сбил грузовой поезд Фото: Никита ПОЛЬКО

В Волгограде 23 мая под колеса грузового поезда попал мужчина. ЧП произошло на станции «Бакинская» в Центральном районе. С многочисленными травмами пострадавший был госпитализирован.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, за жизнь мужчины борются врачи клинической больницы скорой медицинской помощи №25. Его состояние оценивается как тяжелое.

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