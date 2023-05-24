В Волгограде отчитались по бюджету города за 2022 год

Волгоград пока не может похвастать большими прибылями на муниципальном уровне Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня, 24 мая, в Волгограде отчитались об исполнении бюджета за 2022 год. Депутаты Волгоградской городской Думы утвердил отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты за прошедший год. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Гордумы.

Таким образом, доходы города-героя за прошлый год составили 32 942 444,4 тысяч рублей, а расходы - 31 994 690,2 тысяч.

Что касаемо транспорта, тот в 2022 году муниципальный общественный транспорт перевез более 91 миллиона пассажиров, при чем как речного, так и наземного направления. Также было приобретено 56 троллейбусов с автономным ходом и оплачен аванс за 60 автобусов.

Кроме того, в 2022 году В за счет межбюджетного трансферта из федерального бюджета и нацпроектов был выполнен ремонт на 72 дорогах общей протяженностью более 61 км, запланировано строительство еще ряда магистралей.Также за счет бюджета удалось благоустроить 44 дворовых территорий площадью 100 833 квадратных метров.

Также из средств федерального бюджета были выделены и выполнены в полной мере персональные стипендии одаренным студентам вузов и сузов, школьникам и воспитанникам учреждений дополнительного образования. В 2022 году стипендии получили 568 номинантов.