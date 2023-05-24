Зам главного прокурора России провел в Волгограде прием граждан по расселению аварийного жилья

Представители власти выслушали все жалобы жильцов аварийных домов. ФОТО: Администрация Волгоградской области

Сегодня, 24 мая, в Волгоград прибыл заместитель Генерального прокурора России Андрей Кикоть. Вместе с главой региона Андреем Бочаровым и прокурором Волгоградской области Денисом Костенко он встретился и пообщался с жителями жилого массива в Тракторозаводском районе, где готовятся к расселению аварийные дома. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает администрация Волгоградской области, а также пресс-служба областной прокуратуры.

- Дома по улицам Жолудева Дегтярёва, куда отправились представители власти, уже частично расселены, оставалось обсудить только вопросы по оставшимся «квадратным метрам», - пояснили в администрации области.

Одна из жительниц дома №16 по улице Жолудева, пожаловалась на свои условия проживания. Четырёхэтажка 1945-го года постройки признана аварийной в 2019 году, но расселение запланировано на 2026 год. А в соседнем доме под номером №18 по той же улице настоящий апокалипсис: мало того, что год постройки у дома датируется 1940 годом, здесь также было два пожара и серьезная угроза обрушения. Жильцы этого дома уже освободили 47 помещений, а вот 16 пока пребывают в ожидании новых квартир.

Андрей Бочаров предложил жителям аварийного дома создать инициативные группы для работы с властями по примеру обманутых дольщиков.

- Вы можете пообщаться с дольщиками, — предложил глава региона. — Это проблема не одного года. Но если мы сказали, что решим —значит сделаем это. Мы начинаем более активно работать по аварийному жилью, используя наши возможности и опыт, полученный с обманутыми дольщиками. Если люди будут работать с властью сообща, то проблема решится куда быстрее.

Эту идею поддержал и Андрей Кикоть. Заместитель Генпрокурора России также отметил, что органам местного самоуправления нужно выстраивать разъяснительную работу с людьми.

- Время зависит от вашей помощи. Если мы будем взаимно идти друг другу навстречу с целью разрешения жилищных проблем — всё случится очень быстро, — сообщил Андрей Кикоть жителям аварийного дома.

Итогом встречи стал приём граждан в здании прокуратуры Волгоградской области, где каждый волгоградцы смогли оставить свои жалобы и заявления в задокументированной форме.