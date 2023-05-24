В Волгоградской области участились случаи заражения паразитами через фрукты

Немытые овощи являются источником гельминтов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области все чаще и чаще регистрируются кишечные болезни - геогельминтозы. Чаще всего они передаются через растительную, овощную, плодово-ягодную продукцию, а также через воду. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Чаще всего в Волгоградской области из геогельминтозов регистрируются случаи аскаридоза – примерно 16 случаев в прошлом году, токсокароза – 10 случаев. Также в регионе регистрируются единичные случаи трихоцефаллеза.

Так, аскармдиоз живут в тонком кишечнике человека, длиной примерно от 20 до 30 сантиметров. Заражение человека происходит при попадании зрелых яиц аскарид в кишечник. Они чаще всего заносятся в рот грязными руками или при употреблении в пищу сырых немытых овощей, ягод, фруктов, выращенных на почве, которую удобряли необезвреженными человеческими фекалиями.

Токсокароз у людей встречается реже и обычно паразитирует у собак, волков, лисиц, песцов, но получить его могут и домашние собаки. В организме человека из проглоченного яйца в тонком кишечнике выходят личинки, которые проникают в кровоток и разносятся по органам.

И, наконец, трихоцефалез попадает в кишечник человека также через овощи, ягоды, зелень, употребляемые в пищу без термической обработки и располагаются в толстом кишечника.

Для того, чтобы не заразиться геогельминтозами нужно соблюдать следующие правила: мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, контакта с домашними питомцами, обрабатывать овощи, фрукты, зелень и ягоды проточной водой, защищать продукты от мух и не позволять детям брать пальцы в рот.