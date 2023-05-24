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НовостиЗдоровье24 мая 2023 7:27

В Волгоградской области участились случаи заражения паразитами через фрукты

Ряд болезней передается через немытые овощи или через некачественную воду
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Немытые овощи являются источником гельминтов

Немытые овощи являются источником гельминтов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области все чаще и чаще регистрируются кишечные болезни - геогельминтозы. Чаще всего они передаются через растительную, овощную, плодово-ягодную продукцию, а также через воду. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Чаще всего в Волгоградской области из геогельминтозов регистрируются случаи аскаридоза – примерно 16 случаев в прошлом году, токсокароза – 10 случаев. Также в регионе регистрируются единичные случаи трихоцефаллеза.

Так, аскармдиоз живут в тонком кишечнике человека, длиной примерно от 20 до 30 сантиметров. Заражение человека происходит при попадании зрелых яиц аскарид в кишечник. Они чаще всего заносятся в рот грязными руками или при употреблении в пищу сырых немытых овощей, ягод, фруктов, выращенных на почве, которую удобряли необезвреженными человеческими фекалиями.

Токсокароз у людей встречается реже и обычно паразитирует у собак, волков, лисиц, песцов, но получить его могут и домашние собаки. В организме человека из проглоченного яйца в тонком кишечнике выходят личинки, которые проникают в кровоток и разносятся по органам.

И, наконец, трихоцефалез попадает в кишечник человека также через овощи, ягоды, зелень, употребляемые в пищу без термической обработки и располагаются в толстом кишечника.

Для того, чтобы не заразиться геогельминтозами нужно соблюдать следующие правила: мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, контакта с домашними питомцами, обрабатывать овощи, фрукты, зелень и ягоды проточной водой, защищать продукты от мух и не позволять детям брать пальцы в рот.