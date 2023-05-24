В Волгограде больше трех недель ищут мужчину с каре-зелеными глазами

Фото: "Лиза Алерт"

В Волгограде пропал без вести 59-летний Александр Рыльщиков. Местоположение 59-летнего мужчины неизвестно со 2 мая, рассказали сайту volgograd.kp.ru в поисковом отряде «Лиза Алерт». Волонтеры ведут поиски.

Рост мужчины – 175 сантиметров, у него плотное телосложение, волосы темно-русые, глаза каре-зеленые. Неизвестно, в чем был одет Александр Рыльщиков в день исчезновения.

Волгоградцев, которые могли видеть на улицах города пропавшего без вести, просят сообщить об этом по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.