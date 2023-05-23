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НовостиПроисшествия23 мая 2023 15:09

В Волгограде женщина назвала мужа другим именем и получила топором по лицу

Пострадавшая находится в больнице
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Жительница Волгограда была госпитализирована

Жительница Волгограда была госпитализирована

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в одну из больниц Волгограда поступила 41-летняя женщина с рубленой раной лица. О характере травмы медики сообщили в полицию. Был задержан 43-летний супруг жительницы Краснооктябрьского района. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мужчина сознался, что ударил жену топором. 22 мая во время ужина пара выпивала алкогольные напитки. Во время разговора женщина начала путаться в словах и назвала мужа другим именем. У волгоградца разыгралась ревности, решив, что супруга ему не верна. Он схватил топор и ударил женщину в лицо.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет решен вопрос об окончательной квалификации данного деяния подозреваемого.