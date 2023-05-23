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НовостиНедвижимость23 мая 2023 14:56

Тысячи жителей Центрального района Волгограда остались без электричества

Причиной стала аварийная ситуация
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Из-за аварии на дорогах образовались пробки

Из-за аварии на дорогах образовались пробки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупная авария произошла на Заполотновской части Центрального района Волгограда сегодня, 23 мая. В многоэтажных домах пропало электричество, на улицах не работают светофоры, из-за чего на дорогах стали образовываться пробки.

Так, на перекрестке улиц Невской и Рокоссовского, образовался приличный затор из-за сбоев в светофоре. Подобные проблемы наблюдаются и на проспекте Ленина. Однако в «Россети-Юг» заверили, что знают об аварии и уже устраняют проблему.

- Аварийные бригады выехали к предполагаемому месту технологического нарушения, ведется поиск неисправности. Восстановление подачи электричества может занять несколько часов, - заявили в В ПАО «ВМЭС».

Между тем, ситуацией заинтересовались в прокуратуре Волгоградской области и организовали проверку.

- По итогам надзорной проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.