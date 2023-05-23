Владимир Путин присвоил педагогу из Волгоградской области звание Народного учителя РФ

Кадр с видео с сайта Кремля

В московском Кремле 23 мая состоялась церемония вручения Владимиром Путиным высших государственных наград. В числе награжденных была педагог из Волгоградской области. Директору Лебяжинской средней школы Камышинского района Нине Будариной было присвоено Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации».

- Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые друзья, я благодарна вам и Родине за то, что меня – простого учителя, директора сельской школы из Волгоградской области – представили к такой высокой награде. Всю свою педагогическую деятельность я была не только учителем и директором, я была наставником, другом для своих ребят. А я их выпустила более тысячи, - рассказала во время церемонии награждения Нина Бударина.

Среди выпускников педагога из Камышинского района был Герой России Алексей Осокин, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине.