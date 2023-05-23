Под Волгоградом 46-летний мужчина облил бензином и поджег своего друга

Следственный комитет исследует все обстоятельства произошедшего Фото: Кирилл ЧАЩИН

Кошмарная история произошла в городе Ленинск Среднеахтубинского района Волгоградской области в минувшие выходные, 21 мая. У дома №36 по улице Чернышевского 46-летний местный житель, будучи не слишком трезвым, в запале ссоры поджег своего 32-летнего собутыльника. По произошедшему возбуждено уголовное дело, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, приятели употребляли спиртные напитки, когда между ними завязалась перепалка. Конфликт перетек в рукоприкладство, а после нее подозреваемый поднялся в свою квартиру, взял канистру с бензином, спустился вниз, облил своего товарища и поджег его.

Случайные свидетели вызвали бригаду скорой помощи и полицию. Пострадавший 32-летний мужчина оказался в ожоговом центре. Выжил он благодаря вовремя оказанной помощи.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью».