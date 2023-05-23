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НовостиПроисшествия23 мая 2023 11:38

Полиция Волгограда выявила подозреваемых в афере под видом секс-услуг

Парочка размещали липовые объявления девушек с оказанием интимных услуг
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Пару задержали в собственной квартире

Пару задержали в собственной квартире

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградские полицейские смогли вычислить и задержать двух жителей Кубани, которые под видом оказания интим-услуг вели мошенническую деятельность. Супружеская пара размещала фейковые объявления девушек и искали потенциальных клиентов, взимали с них предоплату, а затем не выходили на связь. Об этом сайту volgograd.kp.ru соообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- 26-летний уроженец Ростовской области создавал сайты с объявлениями о предоставлении услуг сексуального характера, его жена отвечала на звонки потенциальных клиентов, - пояснили в главке.

Попавшиеся на удочку молодые люди переводили деньги, подозреваемый перезванивал им от имени администратора сайта и требовал дополнительную оплату «страховки». Если же те отказывались, они грозились рассказать их близким о том, что они обращались за интим-услугами. Получив деньги, мошенники переставали отвечать.

Только трое волгоградцев, обратившихся в полицию, отдали мошенникам 54 тысячи рублей.

Задержанной парочке предъявлено обвинение по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».