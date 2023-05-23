В Волгограде скончался бывший начальник управления охотничьего и рыбного хозяйства

Прощание пройдет 26 мая Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгограде не стало Анатолия Майданова, который работал начальником управления охотничьего и рыбного хозяйства администрации Волгоградской области. Он скончался после продолжительной болезни на 67-м году.

Анатолий Майданов возглавлял управление охотничьего и рыбного хозяйства региона с 2006 по 2010 год.

Информацию о смерти Анатолия Майданова сайту volgograd.kp.ru подтвердили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Прощание состоится 26 мая.