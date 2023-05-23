В Волгоградской области 19 жителей заболели корью

У 19 волгоградцев с начала года выявили корь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области растет число заболевших корью. В 2023 году болезнь выявили у 19 человек. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора, корь выявлена у жителей, которые не были привиты от опасной инфекции.

Санитарные врачи напомнили, что корь проявляется подъемом температуры тела, болью в горле, кашлем, ринитом и конъюнктивитом. У заразившегося появляются светобоязнь. После трех-четырех дней высыпают пятна на теле и слизистой неба.

Не привитые контактные с заболевшими лица не госпитализируют в больницы и соцучреждения в течение медицинского наблюдения. Также возможно отстранение от работы и учебы.

- Основным методом защиты населения от кори является вакцинопрофилактика – вакцинация и ревакцинация. Для иммунизации против кори у взрослых, особенно женщинам, планирующим беременность, обычно применяют однокомпонентную вакцину; для детей используют многокомпонентную вакцину (корь, эпидемический паротит, краснуха), чтобы одной инъекцией защитить сразу от трех вирусов, - отметили в Роспотребнадзоре.