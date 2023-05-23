Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье23 мая 2023 8:06

В Волгоградской области 19 жителей заболели корью

Все заразившиеся не были привиты
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
У 19 волгоградцев с начала года выявили корь

У 19 волгоградцев с начала года выявили корь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области растет число заболевших корью. В 2023 году болезнь выявили у 19 человек. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора, корь выявлена у жителей, которые не были привиты от опасной инфекции.

Санитарные врачи напомнили, что корь проявляется подъемом температуры тела, болью в горле, кашлем, ринитом и конъюнктивитом. У заразившегося появляются светобоязнь. После трех-четырех дней высыпают пятна на теле и слизистой неба.

Не привитые контактные с заболевшими лица не госпитализируют в больницы и соцучреждения в течение медицинского наблюдения. Также возможно отстранение от работы и учебы.

- Основным методом защиты населения от кори является вакцинопрофилактика – вакцинация и ревакцинация. Для иммунизации против кори у взрослых, особенно женщинам, планирующим беременность, обычно применяют однокомпонентную вакцину; для детей используют многокомпонентную вакцину (корь, эпидемический паротит, краснуха), чтобы одной инъекцией защитить сразу от трех вирусов, - отметили в Роспотребнадзоре.