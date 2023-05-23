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НовостиПроисшествия23 мая 2023 7:36

В Волгоградской области у мужчины в кармане взорвался смартфон

Делать возврат магазин, где был куплен телефон, не собирался
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Магазин выплатил пострадавшему покупателю 31 тысячу рублей

Магазин выплатил пострадавшему покупателю 31 тысячу рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Необычный инцидент произошел в Котельниковском районе Волгоградской области. У местного жителя прямо в кармане взорвался, а затем и загорелся купленный недавно смартфон. Но в магазине, где мужчина приобретал этот телефон, возвращать деньги по гарантии ему отказались. Об этом сообщает Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В магазине электроники «Цифроград» покупатель приобрёл смартфон, а также чехол и наклеил защитную пленку. После взрыва телефона, мужчина обратился в магазин и потребовал расторгнуть договор, а также возврат денег. Однако, после проверки качества товара, магазин отказал в удовлетворении требований и заявил, что это не гарантийный случай. Покупателю ничего не оставалось делать, как обратиться в суд.

Суд встал на сторону покупателя и вынес решение расторгнуть договор купли-продажи смартфона и возместить материальный ущерб. Кроме того, владелец магазина техники должен выплатить потребителю штраф за отказ в удовлетворении его требований и возместить моральный вред.

Всего предприниматель должен выплатить своему покупателю 31 000 рублей.