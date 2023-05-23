В Волгоградской области у мужчины в кармане взорвался смартфон

Магазин выплатил пострадавшему покупателю 31 тысячу рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Необычный инцидент произошел в Котельниковском районе Волгоградской области. У местного жителя прямо в кармане взорвался, а затем и загорелся купленный недавно смартфон. Но в магазине, где мужчина приобретал этот телефон, возвращать деньги по гарантии ему отказались. Об этом сообщает Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В магазине электроники «Цифроград» покупатель приобрёл смартфон, а также чехол и наклеил защитную пленку. После взрыва телефона, мужчина обратился в магазин и потребовал расторгнуть договор, а также возврат денег. Однако, после проверки качества товара, магазин отказал в удовлетворении требований и заявил, что это не гарантийный случай. Покупателю ничего не оставалось делать, как обратиться в суд.

Суд встал на сторону покупателя и вынес решение расторгнуть договор купли-продажи смартфона и возместить материальный ущерб. Кроме того, владелец магазина техники должен выплатить потребителю штраф за отказ в удовлетворении его требований и возместить моральный вред.

Всего предприниматель должен выплатить своему покупателю 31 000 рублей.