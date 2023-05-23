На Первой продольной в Волгограде в ДТП загорелась «Лада»

Кадр с видео из соцсетей

Вечером 22 мая в Тракторозаводском районе Волгограда в результате ДТП загорелась машина. Очевидцы опубликовали видео, как огнем на Первой продольной была охвачена «Лада Веста», которая столкнулась с Mercedes на светофоре.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Подробности аварии сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В 21.50 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дегтярева 23-летний водитель «Лады Веста» врезался в Mercedes C200, который стоял на светофоре – горел красный.

После столкновения отечественная легковушка воспламенилась. Однако огонь удалось быстро потушить, машина дотла не сгорела. Водитель «Лады» с травмами был госпитализирован.