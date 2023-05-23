В Кировском районе Волгограда планируют построить еще один ФОК

Фото: администрация Волгоградской области

В Кировском районе Волгограда заработал физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Стадион появился на улице Курчатова по инициативе молодежи. Его возвели в сжатые сроки, начав строить в сентябре 2022 года. 23 мая новый ФОК осмотрели губернатор Андрей Бочаров и мэр города Владимир Марченко.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгоградской области, открывшийся ФОК открытого типа закреплен за спортивной школой олимпийского резерва №16. На стадионе есть беговые дорожки, сектора для толкания ядра, прыжков в высоту и длину, мини-футбольное поле, площадка для волейбола, баскетбола, стритбола, тренажеры. Было уложено травмобезопасное покрытие, смонтировано освещение. В июне будут сделаны модульные раздевалки. Отмечается, что спортом на стадионе могут заниматься все желающие.

Андрей Бочаров анонсировал строительство еще одного ФОКа в Кировском районе, но уже под закрытой крышей. Сейчас определяется место, где именно его будут возводить.

- Кировский район в значительной части обделен спортивными объектами. И одного поля недостаточно. Планируя развитие города, мы учитываем предложения по созданию спортивных ядер, которые включают плоскостные сооружения и объекты закрытого типа, - подчернкул губернатор.