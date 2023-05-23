«Ситиматик-Волгоград» вывез более 1,5 тонн отходов, собранных в ходе акции «Вода России»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В минувшие выходные 400 жителей Волгоградской области стали участниками экологического марафона, организованного в рамках Всероссийской акции «Вода России» на берегу реки Волги. Масштабный субботник объединил студентов, корпоративных волонтеров, представителей общественных организаций, органов власти, предпринимательского сообщества и просто неравнодушных жителей региона. В общей сложности силами регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) было собрано и вывезено 35 кубометров мусора.

Содействие в организации и проведении акции оказали предприятия волгоградского региона, которые не только приняли личное участие в уборке мусора, но и организовали развлекательную программу для всех участников мероприятия: мастер-классы, конкурсы, розыгрыши, лекции, угощения мороженым, предоставили призы для самых активных.

Отметим, что одна ключевых особенностей акции «Вода России» – это раздельный сбор мусора в рамках проводимых субботников. Основная часть собранных на берегу отходов: стекло, пластик, картон, металл и целлофан вовлекаются во вторичный оборот. Таким образом, проект решает сразу несколько важных задач: улучшение экологического состояния водных объектов, пропаганда раздельного сбора отходов, развитие экологического волонтерство и повышение экологической грамотности населения.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Акция, прошедшая на берегу Волги, дала официальный старт ежегодному большому марафону по очистке берегов рек от мусора, который продлится в регионе до конца октября. В Волгоградской области акция «Вода России» в 2023 году обещает стать одной из самых масштабных за все время ее проведения.

По итогам прошлого года участниками экологического марафона стали 10 тысяч человек, от мусора было очищено 655 км. береговых линий, на утилизацию и переработку было отправлено порядка 918 кубометров отходов.

Напомним, что региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» поддерживает акцию «Вода России» с 2019 года и намерена в дальнейшем оказывать содействие участникам всероссийской акции на территории региона.

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