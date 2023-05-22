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НовостиОбщество22 мая 2023 15:49

В Волгоградской области увеличили количество восстанавливаемых в 2023 году дорог

Еще 6 дорог будет отремонтировано в этом году
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Мэрия разыскивает подрядчика, который займется ремонтом дорог

Мэрия разыскивает подрядчика, который займется ремонтом дорог

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Власти Волгограда объявили аукцион на проведение ремонта дорог в Волгоградской области. На эти нужды они готовы выделить 317 миллионов рублей. Кроме того, муниципалитет увеличил перечень восстанавливаемых дорожных объектов. Об этом сообщает сайта volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии Волгограда.

- Расширить список обновляемых дорог стало возможным, в том числе благодаря экономии средств, сложившейся в результате предыдущих конкурсных процедур, - пояснили в администрации города.

Запланировано привести порядок в порядок 6 дорог в различных районах Волгограда. Так, в 2023 году будут восстановят участки дорог по улицам Обливской в Тракторозаводском районе, Уральской в Центральном районе, Электролесовской в Советском районе, улице Бетонной и проезду Мирному в Дзержинском районе и примыкающая к улице Танеева в Красноармейском районе.