В четырех районах Волгограда отключат электричество 23 мая

Свет во вторник отключат в четырех районах Волгограда Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Из-за плановых профилактических и ремонтных работ в Волгограде во вторник света не будет в четырех районах. Однако отключения не будут масштабными, коммунальные неудобства возникнут у жителей 17 улиц в течение восьми часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжение 23 мая временно будет отсутствовать в Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском и Кировском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 свет отрубят на ул. Руднева, 112, ул. Верхоянской, 101-119, 101а, 109а, 112, ул. Заполярной, 2-12, в пер. Вогульском, 12а, 16, пер. Руднева, 23-29, 24-38. В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Калеганова, 5, 6, 7, 9, ул. Жирновскую, 7, ул. Тимофеева, 4, 6.

В Советском районе электричество отключат с 9.00 до 17.00 на ул. Вокзальной, 8, 8а, 10, 11, 13, 15, 47, 49, ул. Портовской, 7, 11, 13, 13б. В Кировском районе не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 17.00 жители ул. Горячкина, 1-25, 2-24, ул. Шишкина, 1-23, 2-4, ул. Лазарева, 1-9, ул. Полотебного, 1-27, 2-26, ул. Каменщикова, 1-27, 2-28, ул. Каплунова, 1-27, 2-28, ул. Танкиста Маркина, 2-28.