Под Волгоградом мужчина пытался сжечь приятеля

Подозреваемого задержали Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области задержали 46-летнего мужчину, который пытался сжечь своего знакомого. Инцидент случился в городе Ленинске в частном доме на улице Чернышевского. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, 21 мая мужчины распивали спиртное и между ними произошла ссора.

- В какой-то момент между ними возник конфликт, переросший в драку, после чего хозяин квартиры, взяв канистру с бензином, облил горючей жидкостью и поджег, - уточнили в полиции региона.

Потерпевшего госпитализировали в больницу с ожогами, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Полицейские передали материалы в следственные органы.