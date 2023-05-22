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НовостиПроисшествия22 мая 2023 13:07

Под Волгоградом мужчина пытался сжечь приятеля

Подозреваемого задержали
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Подозреваемого задержали

Подозреваемого задержали

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области задержали 46-летнего мужчину, который пытался сжечь своего знакомого. Инцидент случился в городе Ленинске в частном доме на улице Чернышевского. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, 21 мая мужчины распивали спиртное и между ними произошла ссора.

- В какой-то момент между ними возник конфликт, переросший в драку, после чего хозяин квартиры, взяв канистру с бензином, облил горючей жидкостью и поджег, - уточнили в полиции региона.

Потерпевшего госпитализировали в больницу с ожогами, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Полицейские передали материалы в следственные органы.