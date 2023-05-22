В Волгоградской области 60-летний мужчина сдал на металлолом украденный дорожный каток

Машина оказалась на металлоломе Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В станице Качалино Иловлинского района Волгоградской области 13 мая произошел казус – в строительной фирме не досчитались одного дорожного катка и обратились в полицию. Как оказалось позже, технику сдал в металлоприемку сам водитель катка. Об этой необычной ситуации сайт volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Заявление о краже написал директор строительной фирмы. Чуть позже полицейские задержали подозреваемого 60-летнего водителя катка. Он обычно парковал технику по месту своего жительства и однажды решил сдать ее в металлолом.

Мужчина привез технику в приемку, где ее распилили. Общая сумма причиненного ущерба составила более 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».