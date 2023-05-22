Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 мая 2023 12:50

В Волгоградской области 60-летний мужчина сдал на металлолом украденный дорожный каток

Угнал его водитель катка
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Машина оказалась на металлоломе

Машина оказалась на металлоломе

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В станице Качалино Иловлинского района Волгоградской области 13 мая произошел казус – в строительной фирме не досчитались одного дорожного катка и обратились в полицию. Как оказалось позже, технику сдал в металлоприемку сам водитель катка. Об этой необычной ситуации сайт volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Заявление о краже написал директор строительной фирмы. Чуть позже полицейские задержали подозреваемого 60-летнего водителя катка. Он обычно парковал технику по месту своего жительства и однажды решил сдать ее в металлолом.

Мужчина привез технику в приемку, где ее распилили. Общая сумма причиненного ущерба составила более 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».