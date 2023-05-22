Череда грозовых дождей надвигается на Волгоградскую область

Жара возвращается в наш регион Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Юг России надвигаются грозовые фронты, в том числе и на Волгоград. Синоптики прогнозируют на этой неделе обильные дожди при высоких температурах, об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на погодный центр «Фобос».

По данным специалистов, сухой погоды в ближайшее время можно не ждать. Синоптики обещают настоящую летнюю жару: в первой половине недели +20 … +25 градусов со слабым ветром, а во второй половине недели градусы подскочат еще на 4-5 градусов. При этом, на Среднюю Волгу придет мощный антициклон.

Таким образом, жителей Волгоградской области ждет настоящая «парилка», специалисты рекомендуют запастись как зонтами, так и бутылками с питьевой водой.