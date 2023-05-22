В Волгограде нашли мертвого мужчину в зимней куртке

Следователи организовали проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Красноармейском районе Волгограда был найден мертвым мужчина. Тело обнаружили в заброшенном строении бывшей водонасосной станции рядом с домом №36 по улице Удмуртской. Мужчине на вид – 40-60 лет, он был в зимней изношенной куртке.

Предположительно умерший был бездомным. У него не нашли никаких документов, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СК России по Волгоградской области.

- Видимых телесных повреждений не обнаружено. Организована проверка, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.