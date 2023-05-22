На юге Волгограда из-за брошенной детьми петарды загорелась дверь

Возгорание было ликвидировано самими жильцами до прибытия спасателей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром 22 мая в многоэтажке на улице 70 дет Победы в Кировском районе Волгограда случился пожар. Горожане даже слышали взрыв. По предварительной версии, дети бросили петарду в двери.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, вызов на место был в 5 часов.

- Установлено, что произошло оплавление лакокрасочного покрытия стены и двери. Возгорание было ликвидировано самими жильцами до прибытия спасателей. Пострадавших нет, - уточнили в областном ведомстве.

Волгоградцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности и в случае опасности звонить в экстренные службы.