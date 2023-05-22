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НовостиПроисшествия22 мая 2023 9:06

На юге Волгограда из-за брошенной детьми петарды загорелась дверь

Жители слышали сильный хлопок, похожий на взрыв
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Возгорание было ликвидировано самими жильцами до прибытия спасателей.

Возгорание было ликвидировано самими жильцами до прибытия спасателей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром 22 мая в многоэтажке на улице 70 дет Победы в Кировском районе Волгограда случился пожар. Горожане даже слышали взрыв. По предварительной версии, дети бросили петарду в двери.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, вызов на место был в 5 часов.

- Установлено, что произошло оплавление лакокрасочного покрытия стены и двери. Возгорание было ликвидировано самими жильцами до прибытия спасателей. Пострадавших нет, - уточнили в областном ведомстве.

Волгоградцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности и в случае опасности звонить в экстренные службы.