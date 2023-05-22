Более 85 тысяч детей отдохнут в лагерях в Волгоградской области

На следующей неделе начнется первая смена в детских лагерях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание. На заседании были поставлены задачи по организации школьных линеек в честь Последнего звонка, экзаменационной кампании и летнего отдыха детей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе региональной администрации.

- Первая летняя оздоровительная смена стартует 28 мая. К приему ребят готовятся порядка 700 организаций детского летнего оздоровительного отдыха, в том числе 28 загородных оздоровительных лагерей, - отметил Андрей Бочаров.

В течение лета в лагерях региона отдохнут более 85 тысяч детей, в том числе 500 мальчишек и девчонок из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Губернатор поставил своим заместителям задачи обеспечить комплексную безопасность во время Последнего звонка, в сроки провести экзамены, до 27 мая завершить подготовку летнего оздоровительного отдыха, в течение лета контролировать работу лагерей. Кроме того, во время каникул должен осуществляться межведомственный контроль за детьми и подростками на улице, в общественных местах и по ночам.