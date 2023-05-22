Волгоградские полицейские задержали пособников телефонных мошенников из Украины

Фото: МВД России.

Полиция Волгоградской области задержала двух жителей Томска, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам из Украины. Как сообщила сайту volgograd.kp.ru официальный представитель МВД России Ирина Волк, ранее аферисты обманули жителя региона на 2 миллиона рублей. Стражи порядка смогли вычислить, откуда поступили звонки.

- Предварительно установлено, что двое жителей города Томска арендовали пять помещений и установили там специальное оборудование, с помощью которого их сообщники с территории Украины обзванивали граждан России. При этом на экране телефона абонента высвечивался российский номер, - уточнила Ирина Волк.

Чаще всего людей разводили по двум известным схемам – ДТП с участием родственника и «безопасный счет». В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество». Их расследуют следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Стражи порядка изъяли массу доказательств – сим-карты, деньги, оборудование.