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НовостиОбщество22 мая 2023 7:56

В Волгоградской области мужчина выиграл в лотерею 24 млн рублей

Билет обошелся волгоградцу в 12 тысяч рублей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчина выиграл в лотерею.

Мужчина выиграл в лотерею.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Волгоградской области выиграл в лотерею 24 миллиона рублей Как сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы лотереи, розыгрыш состоялся 21 мая 2023 года. в один момент волгоградец стал миллионером, поучаствовав в розыгрыше суперприза.

- Счастливый билет был куплен участником лотерей из Волгоградской области на десять тиражей подряд. Благодаря дополнительно отмеченным числам в билете общий выигрыш победителя увеличился и составил 23 890 125 рублей, - уточнили организаторы.

Также известно, что мужчина потратил на билет 12 тысяч рублей через мобильное приложение.