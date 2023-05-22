В Волгоградской области мужчина выиграл в лотерею 24 млн рублей

Мужчина выиграл в лотерею. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Волгоградской области выиграл в лотерею 24 миллиона рублей Как сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы лотереи, розыгрыш состоялся 21 мая 2023 года. в один момент волгоградец стал миллионером, поучаствовав в розыгрыше суперприза.

- Счастливый билет был куплен участником лотерей из Волгоградской области на десять тиражей подряд. Благодаря дополнительно отмеченным числам в билете общий выигрыш победителя увеличился и составил 23 890 125 рублей, - уточнили организаторы.

Также известно, что мужчина потратил на билет 12 тысяч рублей через мобильное приложение.