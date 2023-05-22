Роспотребнадзор рассказал волгоградцам об опасности сдобной выпечки Фото: Олег УКЛАДОВ

22 мая Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области о вреде сдобной выпечки. Пирожки и булочки – вкусный перекус, однако злоупотреблять таким перекусом не стоит. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, сдобные продукты весьма калорийны из-за углеводов, жиров и сахара. Это может отразиться на лишнем весе, здоровье сердца и пищеварительной системы.

И хотя в сдобной выпечке есть полезные вещества, такие как витамин В, кальций, железо, немного омега-3 и омега-6 жирных кислот, однако в них также могут содержаться пальмовое масло и маргарин. Отказываться от сдобы не стоит, необходимо проявить умеренность, а также всегда читать состав.