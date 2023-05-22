На «Волгоград Арене» появился скалодром

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгограде появился комплекс скалодромов для проведения соревнований всероссийского уровня по спортивному скалолазанию. Были построены скалодромы для проведения стартов по дисциплинам «Трудность» и «Скорость». Спортсооружения появились на территории «Волгоград Арены». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области.

В воскресенье скалодромы опробовали спортсмены. Высота модуля «Трудность» составляет 15,7 метра, ширина – 8,8 метра, площадь рабочей поверхности – 160 квадратных метров. У модуля «Скорость» высота 15,5 метра, ширина – 5 метров. он оснащен автоматической системы страховки и сверхточным хронометражем.

- Ориентировочная единовременная пропускная способность комплекса - до 40 спортсменов во время тренировок и до 150 в период соревнований, - отметили в облспорткомитете.