Под Волгоградом в опрокинувшейся на трассе «Черри» погибли водитель и две пассажирки

ГАИ и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства ДТП Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ранним утром 22 мая на трассе в Быковском районе Волгоградской области в опрокинувшейся «Черри» скончались три человека. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в 04.23 часа на 18 километре автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград».

- По предварительным данным, 36-летний водитель, двигаясь со стороны Быково в сторону село Красноселец, выехал на обочину попутного направления, где совершил опрокидывание, - уточнили в полиции региона.

Находившийся внутри салона автомобиля водитель и две 29-летние пассажирки получили смертельные травмы, от которых скончались до приезда врачей.

- На месте работают экипажи ГАИ, следственно оперативная группа Отдела МВД России по Быковскому району. Устанавливаются все обстоятельства, - добавили в областном главке МВД.