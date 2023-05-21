«Ротор» на «Волгоград Арене» не пустил «Черноморец» в Первую лигу

Фото: ФК "Черноморец"

В 29-м туре группы 1 Второй лиги «Ротор» оказался сильнее «Черноморца». Встреча на «Волгоград Арене» завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-голубых», сообщает сайт volgograd.kp.ru.

«Ротор» забил два мяча на 30-й и 37-й минутах, их авторами стали Илья Сафронов и Ризван Умаров. Новороссийцы смогли ответить только одним точным ударом Степана Костюкова во втором тайме. На стадионе присутствовали 15 925 болельщиков.

Благодаря победе подопечные Алексея Стукалова поднялись на второе место и не позволили «Черноморцу» оформить выход в Первую лигу. Новороссийцам нужен был выигрыш в Волгограде. «Сине-голубые» отстают от лидера на 5 очков за 2 тура до конца сезона, имея теоретические шансы его обогнать. У «Ротора» - 61 очко, у «Черноморца» - 66. Идущая третьей «Чайка» имеет в активе 59 баллов.

В следующем туре волгоградская команда 28 мая сыграет в Песчанокопском против «Чайки».