В Волгограде завершился капитальный ремонт в детской поликлинике

Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

В детской поликлинике №1 Краснооктябрьского района Волгограда завершились капитальный ремонт и дооснащение. Работы в рамках регпроекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Волгоградской области» нацпроекта «Здравоохранение» проходили в медучреждении на улице Еременко, 56. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облздраве.

В детской поликлинике провели ремонт в кабинетах участковых педиатров, гардеробе. Были организованы зоны с мягкой мебелью, обновлены пандусы для детей в колясках и маломобильных групп жителей.

- Сами помещения стали светлее и ярче благодаря новой цветовой гамме интерьера и модернизации освещения, - отметили в облздраве.