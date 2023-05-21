В Волгоградской области в убийстве женщины подозревается ее 20-летний племянник

Конфликт между родственниками привел к убийству ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области завели уголовное дело после убийства жительницы Котовского района. Подозреваемым является ее 20-летний племянник. Между родственниками несколько дней назад произошел конфликт, после которого 48-летняя женщина пропала без вести. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

18 мая в полицию обратился житель Котовского района, который сообщил об исчезновении супруги. Женщина отправилась на работу в библиотеку, но там она не появилась. Из-за внезапного исчезновения следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Было установлено, что в тот день, когда женщина перестала выходить на связь, у нее произошел конфликт с 20-летним племянником.

- В ходе допроса фигурант сообщил, что в процессе конфликта, который произошел на территории домовладения родственницы по адресу: Котовский район, село Крячки, улица Набережная, он нанес ей один удар область головы, после чего связал женщину и поместил ее в автомобиль, - отметили в следкоме.

Племянник вывез тетю к пруду Новый, где избил и нанес не менее восьми ударов ножом. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, он спрятал тело в овраге.

Подозреваемый был задержан. Следователи будут настаивать об избрании меры пресечения в виде ареста.