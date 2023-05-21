В Волгограде в пяти районах отключат электричество 22 мая

Свет отключат в пяти районах Волгограда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В начале новой неделе в Волгограде ожидаются плановые отключения электричества. В понедельник свет отрубят в пяти районах. Отключения будут малочисленными и пройдут в домах на 12 улицах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 22 мая временно электроснабжения не будет в Тракторозаводском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Кировском районах.

В Тракторозаводском районе электричество с 9.00 до 17.00 отключат на ул. Грамши, 43. В Центральном районе с 9.00 до 17.00 без света останутся ул. Двинская 2, 2а, ул. Ткачева, 3, 5.

В Ворошиловском районе с 10.00 до 17.00 обесточат ул. Куприна, в Советском районе с 9.00 до 17.00 - ул. Валентины Терешковой, 9, ул. Голубятникова, 10, 12. В Кировском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 17.00 возникнут у жителей ул. Алычевой, 26-44, ул. Лимоновой, 19-35а, ул. Апельсиновой, 4, 5, ул. Анисовой, 1-23, 2-24, ул. Тутовой, 1-23, 6-28, ул. Катальповой, 3-19, 8-24.