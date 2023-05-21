Автобусный рейс в Волгоград из Ставрополя отменили из-за неадекватного водителя

Кадр с видео https://t.me/antinarkotik_sk

Вечером 20 мая неожиданно отменился автобусный рейс в Волгоград из Ставрополя. Люди уже садились в маршрутку на Центральном вокзале, вдруг одна из пассажирок заметила, что водитель ведет себя неадекватно. Она сняла поведение пьяного мужчины на камеру телефона. Рейс в Волгоград пришлось отменить. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Антинаркотической комиссии Ставропольского края.

- Вот водитель, вот его состояние. Он утверждает, что ничего не употреблял, - комментирует свое видео пассажирка.

В Волгоград не смогли вовремя уехать 20 пассажиров. Сотрудники Антинаркотической комиссии и ГИБДД проведут проверку и примут меры в отношении водителя, который собрался везти людей в состоянии опьянения, и перевозчика.