В Волгоградской области небезопасный обгон на трассе привел к гибели мужчины и женщины

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В ДТП 20 мая в Суровикинском районе погибли 2 человека. В полиции сообщили подробности смертельного происшествия. В 12.52 на 147 километре трассы «Волгоград - Каменск-Шахтинский» 43-летний водитель на Land Rover не убедился в безопасности обгона, выскочил на встречную полосу, где врезался в Hyundai Elantra под управлением 61-летнего мужчины. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На месте аварии погибли водитель и 48-летняя пассажирка Hyundai Elantra. Управлявший Land Rover мужчина был госпитализирован.