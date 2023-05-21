В Волжском во дворе дома «Лада» сбила 3-летнюю девочку

В двух ДТП пришлось госпитализировать детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волжском 20 мая под колеса автомобиля попала 3-летняя девочка. ДТП случилось в 16.52 во дворе дома на улице Кирова. 30-летний водитель на «Ладе Приора» ехал по внутриквартальному проезду вдоль дома №14а и сбил переходившую дорогу девочку. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Скорая помощь доставила ребенка в больницу.

А в Волгограде в субботу пострадал 9-летний школьник. В 19.30 в поселке Металлург Краснооктябрьского района мальчик на велосипеде столкнулся с «Ладой Гранта», которой управлял 32-летний мужчина. Ребенка госпитализировали.