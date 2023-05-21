Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2023 6:59

Города и районы Волгоградской области подготовили справочники для привлечения туристов

Муниципалитеты Волгоградской области сделали туристические паспорта
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде и области подготовили туристические паспорта

В Волгограде и области подготовили туристические паспорта

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В городах и районах Волгоградской области решили собрать всю необходимую информацию для путешественников в единый справочник. В регионе подготовили единые туристические паспорта. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.

Каждый муниципалитет в туристические паспорта внес информацию о своей истории, главных достопримечательностей – памятниках, парках, скверах. Также в справочниках есть данные об общественном транспорте, гостиницах, флоре и фаунне.

- Единые туристские паспорта разработаны в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Разработаны порядка 200 одно- и многодневных маршрутов для семейного, группового и персонального отдыха, - отметили в комитете.