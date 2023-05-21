Города и районы Волгоградской области подготовили справочники для привлечения туристов

В Волгограде и области подготовили туристические паспорта Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В городах и районах Волгоградской области решили собрать всю необходимую информацию для путешественников в единый справочник. В регионе подготовили единые туристические паспорта. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.

Каждый муниципалитет в туристические паспорта внес информацию о своей истории, главных достопримечательностей – памятниках, парках, скверах. Также в справочниках есть данные об общественном транспорте, гостиницах, флоре и фаунне.

- Единые туристские паспорта разработаны в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Разработаны порядка 200 одно- и многодневных маршрутов для семейного, группового и персонального отдыха, - отметили в комитете.