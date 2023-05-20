Волгоградские врачи удалили у 60-летней пациентки десятикилограммовую опухоль

Врачи провели операцию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградские врачи спасли жизнь 60-летней пациентки, удалив у нее десятикилограммовую опухоль в животе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, ранее пациентка обратилась в ГБУЗ «Палалсовска ЦРБ» с жалобами на увеличившийся живот и боли. Медики провели обследование и обнаружили огромное образование в брюшной полости.

Женщину направили в ВОКБ №1 в Волгоград, где специалисты заключили, что опухоль на яичнике необходимо срочно удалять. Хоть она и была доброкачественной, однако влияла на общее самочувствие волгоградки.

- Пациентка успешно прооперирована, опухоль удалена, женщина уже выписана и находится дома. На данный момент пациентка трудоспособна и ведет привычный образ жизни, - уточнили в облздраве.

Волгоградцам рекомендуют проходить ежегодные обследования.