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НовостиПроисшествия20 мая 2023 17:49

Под Волгоградом в жестком столкновении Hyundai с Land Rover погибли два человека

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 20 мая, на трассе в Суровикинском районе в жесткой аварии погибли два человека. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в 12.52 на 147 километре автодороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский». Там столкнулись Hyundai с Land Rover.

- В результате ДТП водитель автомашины "Хендэ" и его пассажирка от полученных травм скончались на месте. В больницу с травмами доставлен водитель внедорожника, - уточнили в полиции региона.

Следственно-оперативная группа ГАИ выясняет обстоятельства аварии. Волгоградских автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения, не идти на рискованные маневры обгона.