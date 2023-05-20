Под Волгоградом в жестком столкновении Hyundai с Land Rover погибли два человека

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 20 мая, на трассе в Суровикинском районе в жесткой аварии погибли два человека. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в 12.52 на 147 километре автодороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский». Там столкнулись Hyundai с Land Rover.

- В результате ДТП водитель автомашины "Хендэ" и его пассажирка от полученных травм скончались на месте. В больницу с травмами доставлен водитель внедорожника, - уточнили в полиции региона.

Следственно-оперативная группа ГАИ выясняет обстоятельства аварии. Волгоградских автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения, не идти на рискованные маневры обгона.