В Волгограде школьник заболел гепатитом А

В классе провели вакцинацию. Фото: Архив "КП"

В Волгограде в №95 в Краснооктябрьском районе у одного из учащихся выявлен гепатит А. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета здравоохранения, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Он находится в стационаре на лечении.

- В случае выявления заболевшего в коллективе проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе вакцинация контактных лиц. В классе, где выявлен заболевший ребенок проведена вакцинация, дети осмотрены врачами, установлено медицинское наблюдение. Других заболевших в школе нет, - отметили в облздраве.

Добавим, что в регионе регистрируются единичные случай заболевания. Гепатит А передается через немытые руки, грязную воду и пищу. Обычно оно протекает легко, не дает осложнений.