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НовостиОбщество20 мая 2023 12:24

В Волгоградской области школьные линейки пройдут в очном формате

Последний звонок прозвенит 23 мая
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Последний звонок в школе.

Последний звонок в школе.

Фото: Алексей Метелкин

Уже совсем скоро во всех школах Волгоградской области прозвенит последний звонок, знаменующий конец учебного года и длинные летние каникулы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, школьные линейки в этом году пройдут 23 мая.

- Школьные линейки пройдут в очном формате по школам — с соблюдением всех мер безопасности, - уточнили в обладминистрации.

Никаких особых ограничений не будет, как и в прошлом году, поскольку в регионе наблюдается значительный спад заболеваемости ковидом.