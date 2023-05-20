В Волгоградской области школьные линейки пройдут в очном формате

Последний звонок в школе. Фото: Алексей Метелкин

Уже совсем скоро во всех школах Волгоградской области прозвенит последний звонок, знаменующий конец учебного года и длинные летние каникулы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, школьные линейки в этом году пройдут 23 мая.

- Школьные линейки пройдут в очном формате по школам — с соблюдением всех мер безопасности, - уточнили в обладминистрации.

Никаких особых ограничений не будет, как и в прошлом году, поскольку в регионе наблюдается значительный спад заболеваемости ковидом.