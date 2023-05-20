В Волгограде отремонтировали семиэтажную поликлинику №4

Фото: пресс-служба АВО.

В поликлинике №4 на улице Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда завершили капитальный ремонта в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, врачи медучреждения принимают за одну смену более 850 пациентов, проводят различные обследования. Поэтому было важно не только отремонтировать семиэтажное здание, но и оснастить поликлинику современным оборудованием.

- В поликлинику поступили современные цифровые рентген, маммограф, КТ- и УЗИ-аппараты, эндоскопическое оборудование, что значительно расширило возможности диагностического звена. Продолжение работы позволило создать комфортные условия для пациентов и медперсонала, - рассказали в облздраве.

Помимо этого, подрядчик обновил кабинеты и холлы, инженерные коммуникации, лифты, крышу, лестницы.