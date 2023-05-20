Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 мая 2023 8:36

Под Волгоградом в столкновении «Дэу» и «Рено» пострадал 3-летний мальчик

Также в больницу попал водитель
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
ДТП в Волжском.

ДТП в Волжском.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария с двумя пострадавшими произошла 19 мая в городе Волжском Волгоградской области. в больницу попали 38-летний мужчина и его 3-летний пассажир.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 21.25 часов мужчина ехал за рулем «Дэу Неския» по просекут Ленина, в салоне находился ребенок. На перекрестке с улицей 40 лет Победы он начал поворачивать.

- При повороте на разрешающий сигнал светофора совершил столкновение с автомашиной «Рено Логан». В результате ДТП два человека обратились за медпомощью, - уточнили в полиции региона.