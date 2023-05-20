Под Волгоградом в столкновении «Дэу» и «Рено» пострадал 3-летний мальчик

ДТП в Волжском. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария с двумя пострадавшими произошла 19 мая в городе Волжском Волгоградской области. в больницу попали 38-летний мужчина и его 3-летний пассажир.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 21.25 часов мужчина ехал за рулем «Дэу Неския» по просекут Ленина, в салоне находился ребенок. На перекрестке с улицей 40 лет Победы он начал поворачивать.

- При повороте на разрешающий сигнал светофора совершил столкновение с автомашиной «Рено Логан». В результате ДТП два человека обратились за медпомощью, - уточнили в полиции региона.