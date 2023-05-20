Летом 2023 года в Волгограде откроют пять пляжей

Пляж на Бобрах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде этим летом планируется открыть пять пляжей, в том числе в северной части города-героя. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе гордумы. Депутаты комитета по экологии и благоустройству гордумы под председательством Ирины Фоминой накануне поддержали ряд проектов, которые касаются благоустройства и организации отдыха для горожан.

Напомним, в прошлом году в городе пляжи были только в Кировском и Красноармейском районах. Волгоградцы, проживающие в северной части, отдыхали на необустроенных участках у берега Волги.

- Прозвучавшую информацию мы приняли к сведению и рекомендовали администрации Волгограда активизировать работу по очистке от мусора берегов муниципальных водных объектов, - отметила Ирина Фомина.