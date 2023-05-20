Волгоградский военком Андрей Летунов побывал в зоне СВО

Фото: скрин с видео Александра Волжанина (https://t.me/AkhmatsilaVZ)

Накануне, 19 мая, военкор Александр Волжанин взял интервью у военного комиссара Волгоградской области Андрея Летунова, приехавшего на линию соприкосновения в зону спецоперации на Украине. Военком пообщался с волгоградскими мобилизованными бойцами и добровольцами. Летунов проверил обеспечение, а также быт военнослужащих.

«Это, наверное, то самое важное, что есть в условиях спецоперации: внимание, общение и, конечно, тепло родного дома. Это первый комиссар области, который приехал на линию соприкосновения и пообщался в окопе с бойцами», - отметил военкор Волжанин.

Также он добавил, что защитники поблагодарили военкома за визит и положительные эмоции.

- Наши защитники выполняют свою задачу с честью и достоинством, - подчеркнул военком Андрей Летунов.