Волгоградцы пожаловались Бастрыкину на ужасное состояние дома на Пугачевской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители многоквартирного дома на улице Пугачевской Ворошиловского района Волгограда пожаловались председателю СК РФ Александру Бастрыкину на ужасное состояние многоэтажки. Люди и раньше обращались в компетентные органы, но результатов не получили. Следователи откликнулись на комментарий ВКонтакте, оставленный одним из волгоградцев. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе федерального ведомства, по данному факту организована проверка.

- Из-за бездействия сотрудников управляющей компании и технических служб коммуникации в здании находятся в аварийном состоянии, систематически происходит затопление подвальных помещений, в результате чего размывает фундамент, что может привести к обрушению строения, - уточнили в СК РФ.

Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах проверки, а также потребовал помочь людям восстановить их жилищные права.