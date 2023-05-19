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НовостиОбщество19 мая 2023 14:05

На трассах Волгоградской области в 2023 году пострадали 106 детей

В регионе проводится профилактическое мероприятие
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В регионе проводится профилактическое мероприятие

В регионе проводится профилактическое мероприятие

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

19 мая ГУ МВД по Волгоградской области озвучило число пострадавших на трассах региона с начала 2023 года детей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной полиции, всего произошло 91 ДТП, всего травмы получили 106 несовершеннолетних.

- В целях стабилизации аварийной обстановки, профилактики нарушений ПДД, а также сокращения уровня детского дорожно-транспортного травматизма, с 19 по 21 мая проводится профилактическое мероприятие «Безопасность на дороге. Дети», - уточнили в пресс-службе полиции региона.

ГАИ особое внимание обращает на нетрезвых водителей, а также тех, у кого нет водительских прав и специальных детских кресел при перевозке несовершеннолетних.